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Сегодня, 18:48

ФИФА утвердила проведение матчей чемпионата мира 2030 года в шести странах

Алина Савинова
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Кубок мира ФИФА.
Фото Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила места проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.

Турнир пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Матч открытия будет проведен в Уругвае. В нем сыграет местная национальная команда. Сборные Аргентины и Парагвая также проведут стартовые игры в родных странах.

Последний из завершенных чемпионатов мира по футболу прошел в 2022 году в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции (3:3, пенальти 4:2).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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