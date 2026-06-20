В Турции разочарованы вылетом сборной с ЧМ: «Наши болельщики не заслуживают такой боли»

Турецкий футбольный репортер Мухаммет Думан в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной Турции в матче против Парагвая (0:1) на чемпионате мира-2026.

«Прежде всего, мы дорого заплатили за то, что недооценили чемпионат мира и команды из нашей группы. Вратарь Угурджан Чакыр, Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Барыш Йылмаз и Хакан Чалханоглу не оправдали ожиданий, разочаровав всех. Мы до сих пор не хотим верить в то, как сыграли эти футболисты. Мы не увидели на поле команду, которая боролась бы с духом.

Монтелла и игроки, к сожалению, не извлекли необходимых уроков из матча с Австралией, что привело к такому исходу.

Некоторые из наших игроков играли в футбол с любительским настроем. К сожалению, эти талантливые футболисты, которых мы называем «золотым поколением», не оправдали ожиданий.

Нас всех огорчает то, что мы оказались в том же положении, что и Гаити — еще одна команда, выбывшая из чемпионата мира. Наши болельщики не заслуживают такой боли», — сказал Думан «СЭ».

Турция с 0 очков занимает последнее место в таблице группы D. Выше располагаются Парагвай (3 очка), Австралия (3 очка) и США (6 очков), которые обеспечили себе выход в плей-офф.