Тальяфико: «Аргентина не придает победам должного значения»

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился эмоциями после победы национальной команды страны в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Перу (1:0).

«Мы не придаем победам должного значения, мы привыкли к ним. Мне кажется, нам не стоит забывать, что проиграть можно в любом матче», — цитирует Тальяфико аккаунт национальной команды Аргентины в социальной сети X.

Национальная команда аргентины лидирует в турнирной таблице с 25 очками.