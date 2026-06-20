Сборные Нидерландов и Швеции сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в субботу, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Матч Нидерланды — Швеция можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа F.

20 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Нидерланды стартовали на чемпионате мира с ничьей против Японии со счетом 2:2. Швеция в первом туре победила Тунис — 5:1. Команды выступают в группе F, где также играют сборные Японии и Туниса.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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