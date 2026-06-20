Нобоа — о ценах на ЧМ-2026: «Очень дорого! Но сейчас везде так»

Бывший полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа в авторской колонке для «СЭ» заявил, что посетит матчи чемпионата мира-2026 в США.

«Кстати, ближе к началу июля планирую прилететь в США. Хочу посетить Майами, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Если там будут матчи, постараюсь попасть на них. В курсе цен на билеты. Очень дорого! Но, знаете, сейчас везде так. Иногда есть желание прилететь в Россию, но цены просто огромные... Смотришь на них и думаешь: «Как это вообще возможно?» С чемпионатом мира то же самое. Все равно хочу оказаться на трибуне. Если получится — будет супер. Не получится — что ж, посмотрю футбол в фан-зоне», — сказал Нобоа «СЭ».