Нобоа: «Пока чемпионат мира мне кажется скучным. Есть матчи, которые никто не смотрит»

Бывший полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа в авторской колонке для «СЭ» назвал минус чемпионата мира-2026 в США.

«Еще один минус этого чемпионата мира — новый формат. ФИФА увеличила число участников до 48, и пока турнир мне кажется скучным. Есть матчи, которые вообще никто не хочет смотреть. Раньше было интереснее, в группах попадались очень громкие афиши. Теперь же приходится ждать плей-офф — там точно должно быть интереснее», — сказал Нобоа «СЭ».

Нобоа добавил, что нужно терпение для хороших матчей.

«Понимаю, что у кого-то может быть другое мнение на этот счет. С одной стороны, страны, которые никогда не участвовали в чемпионатах мира, получили такую возможность — и это праздник для них! Вопросов нет. С другой, чтобы увидеть интересные матчи, необходимо запастись терпением», — добавил Нобоа.