В Бразилии подтвердили травму бедра у Рафиньи в матче с Гаити на ЧМ-2026

Пресс-служба Бразильской конфедерации футбола подтвердила травму бедра у форварда сборной в матче с Гаити (3:0) на чемпионате мира-2026.

Нападающий «Барселоны» был заменен на 40-й минуте.

«Рафинья почувствовал боль в мышце задней поверхности правого бедра в первом тайме матча против Гаити. Игрок начал лечение и пройдет повторное обследование в субботу», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола. Сроки восстановления не называются.

По ходу сезона-2025/26 Рафинья пропустил пять недель из-за рецидива травмы бедра.