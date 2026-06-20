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Сегодня, 15:11

Мать Возиньи прилетела в США, ранее у нее были проблемы с документами

Руслан Минаев

Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи прилетела в Майами, чтобы поддержать национальную команду в матче с Уругваем на ЧМ-2026.

«Я прилетела пожелать ему удачи и хорошей игры», — цитирует женщину Globo.

15 июня Кабо-Верде сыграл вничью с Испанией (0:0). Возинья сделал семь сейвов и был признан лучшим игроком матча.

В течение нескольких дней после игры количество подписчиков на его странице в соцсети увеличилось с 40 тысяч до 14 миллионов.

16 июня сообщалось, что у матери вратаря возникли проблемы с получением визы в США, из-за чего она пропустила матч с Испанией в Атланте.

Возинья в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Кабо-Верде.Семь сейвов, ноль пропущенных. 40-летний голкипер Кабо-Верде Возинья стал героем матча с Испанией

Кабо-Верде сыграет с Уругваем 22 июня. Матч пройдет в Майами.

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