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Сегодня, 14:00

Нобоа — об Эквадоре на ЧМ: «В 2006-м мы были в 1/8 финала, нужно улучшать результат»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа в авторской колонке для «СЭ» оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира-2026.

«Очень жаль, что мы проиграли первый матч. Старт всегда важен. Дай Бог, чтобы в следующих играх исправили ситуацию. Впереди Кюрасао, а ситуация тяжелая. И на самом деле я не знаю, как это объяснить. Я уже не футболист — наблюдаю за всем как болельщик. В матче с Кот-д'Ивуаром мне показалось, что соперник был лучше во всем. Он сильнее, быстрее и вообще грамотнее подготовился. Об Эквадоре такого сказать не могу. Теперь для выхода из группы нужно точно побеждать Кюрасао. Но дальше — Германия. И это будет очень тяжело», — сказал Нобоа «СЭ».

Нобоа также отметил, что выход в плей-офф станет хорошим результатом для сборной Эквадора.

«Хотя случается всякое: может, Германия вообще проиграет! Кто знает... В любом случае выход в плей-офф для Эквадора уже станет хорошим результатом. А в идеале надо нацеливаться на большее: в 2006-м мы были в 1/8 финала, теперь надо улучшить этот результат. Надеюсь, что получится», — добавил Нобоа.

Игроки сборной Эквадора.«Пока чемпионат мира скучный. Есть матчи, которые никто не хочет смотреть». Колонка Кристиана Нобоа

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