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Сегодня, 17:00

Булыкин считает Нидерланды фаворитом матча ЧМ-2026 против Швеции: «Интереснее по составу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Нидерланды — Швеция на чемпионате мира-2026.

«Нидерланды — фаворит этого матча. Думаю, что они должны хорошо сыграть и победить, хотя шведы борьбу навязать могут. Но у голландцев одна ничья, и им сейчас необходимо выигрывать. По составу они тоже интереснее», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч группы F пройдет 20 июня и начнется в 20.00 по московскому времени.

В 1-м туре группового этапа нидерландцы сыграли вничью со сборной Японии — 2:2. Шведы обыграли сборную Туниса со счетом 5:1.

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