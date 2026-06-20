Булыкин считает Нидерланды фаворитом матча ЧМ-2026 против Швеции: «Интереснее по составу»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Нидерланды — Швеция на чемпионате мира-2026.

«Нидерланды — фаворит этого матча. Думаю, что они должны хорошо сыграть и победить, хотя шведы борьбу навязать могут. Но у голландцев одна ничья, и им сейчас необходимо выигрывать. По составу они тоже интереснее», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч группы F пройдет 20 июня и начнется в 20.00 по московскому времени.

В 1-м туре группового этапа нидерландцы сыграли вничью со сборной Японии — 2:2. Шведы обыграли сборную Туниса со счетом 5:1.