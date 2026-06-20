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Сегодня, 12:05

Карвальо о возможной победе Бразилии на ЧМ-2026: «Она способна заставить фанатов верить до последней минуты»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной победе сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.

«У Бразилии есть то, чего нет ни у одной другой команды. Она способна заставить фанатов верить в победу до самой последней минуты. Действительно, многие европейские команды сегодня находятся на очень высоком уровне. Такие команды, как Англия, Германия, Франция и Испания, приезжают с глубоким составом на турнир. И еще они очень хорошо тактически организованы. Но чемпионат мира — это другое дело. Не всегда побеждает команда, которая играет красивее всех. Часто побеждает команда, которая проявляет себя в нужный момент», — сказал Карвальо «СЭ».

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Бразилия набрала 4 очка и вышла на первое место в группе С. В 3-м туре ЧМ-2026 Бразилия встретится с Шотландией.

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