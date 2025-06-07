Эстония и Норвегия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира 2026 9 июня

Сборные Эстонии и Норвегии сыграют в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Игра состоится на «Ле Кок Арене» в Таллине (Эстония). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Эстония — Норвегия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

09 июня 2025, 21:45. А Ле Кок Арена (Таллин)

В группе I эстонская команда набрала три очка и занимает третье место, а норвежцы с девятью баллами идут на первой строчке.

Ответный матч состоится 13 ноября.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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