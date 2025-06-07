УЕФА заставил эстонских фанатов убрать оскорбительный баннер в адрес Дасы

УЕФА заставил Эстонский футбольный союз убрать оскорбительный баннер эстонских болельщиков в адрес защитника «Динамо» и сборной Израиля Эли Дасы, сообщает РИА Новости.

Баннер убрали в середине первого тайма. Руководитель отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза Эва Нымме подтвердила, что это было сделано по распоряжению представителей УЕФА.

Во время отборочного матча к чемпионату мира-2026 с Израилем (1:3) эстонские фанаты вывесили баннер, на котором было написано имя Дасы, но буква «Д» была заменена логотипом «Динамо». Нижний край плаката был окрашен в красный цвет, имитирующий кровь.

Ранее на предматчевой конференции 32-летний футболист положительно прокомментировал игру в России и подчеркнул, что благодарен клубу за отношение к нем как к человеку и спортсмену.