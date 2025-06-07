Бельгия и Уэльс сыграют в отборочном турнире чемпионата мира 2026 9 июня

Сборные Бельгии и Уэльса сыграют в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Игра состоится на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Бельгия — Уэльс можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

09 июня 2025, 21:45. Король Бодуэн (Брюссель)

В группе J бельгийцы набрали одно очко и занимают четвертое место, уэльская команда с семью баллами идет на первой строчке.

Ответный матч состоится 13 октября.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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