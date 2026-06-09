Защитник сборной Португалии Вейга: «Думаю, наша раздевалка — наше главное преимущество»

Защитник сборной Португалии Ренату Вейга поделился настроем перед финальным турниром чемпионата мира-2026.

«Нельзя отрицать качество Португалии. Мы претенденты, а не фавориты. На данный момент мы всего лишь претенденты. Думаю, наша раздевалка — наше главное преимущество. Атмосфера очень хорошая, замечательные люди, и это помогает нам проявлять себя наилучшим образом на поле. Кто бы ни играл, он обязательно выложится на все сто. Конечно, внутри группы всегда есть конкуренция, но настоящая конкуренция — там, с нашими соперниками», — цитирует 26-летнего футболиста ESPN.

Португалия на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max