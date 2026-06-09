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9 июня, 08:53

Спенс — о переломе челюсти перед ЧМ: «Я играю в футбол ногами, а не челюстью. Так что все нормально»

Алина Савинова

Защитник сборной Англии Джед Спенс признался, что его не напугала ситуация с переломом челюсти, который он получил в концовке сезона в матче АПЛ за «Тоттенхэм».

Инцидент произошел 19 мая в игре против «Челси» (1:2). 25-летний футболист столкнулся с нападающим синих Лиамом Делапом и получил от соперника удар локтем по лицу.

«Это было сумасшедшее столкновение. Испугался ли я последствий? Нет, не особо. Было больно, но, к счастью, я играю в футбол ногами, а не челюстью. Так что все нормально», — приводит The Guardian слова Спенса.

Сейчас защитник находится в США в составе сборной Англии, которая готовится к чемпионату мира. На турнире ему придется играть в защитной маске.

«Это немного неудобно, но что поделать. У меня сломана челюсть, так что я должен носить защитную маску на протяжении всего турнира. К этому нужно привыкнуть. Полное восстановление займет три месяца, так что это надолго. Я тренируюсь в повязке, привыкаю к ней в жару и стараюсь правильно ее подогнать», — добавил он.

Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня. Сборная Англии сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.

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