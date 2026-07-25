Ван Боммел — о работе со сборной Бельгии: «Успех никогда не бывает гарантирован»

Марк ван Боммел прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии. 49-летний голландец подпишет контракт до чемпионата Европы 2028 года.

«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Бельгии. Я хочу поблагодарить Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию за оказанное мне доверие. У Бельгии есть выдающиеся футболисты и огромный потенциал. Вместе с моим тренерским штабом мы хотим построить команду, которая будет дисциплинированной, амбициозной и достаточно смелой, чтобы на равных соперничать с сильнейшими сборными мира.

Успех никогда не бывает гарантирован, но упорный труд, честность и преданность своему делу — гарантированы. Мы сделаем все возможное, чтобы команда становилась лучше с каждым днем и чтобы жители Бельгии могли ею гордиться. С нетерпением жду встречи с игроками, тренерским штабом и болельщиками, чтобы вместе начать эту новую главу», — приводит официальный сайт королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) слова ван Боммела.

Ван Боммел ранее тренировал «Антверпен», «Вольфсбург», ПСВ, входил в тренерские штабы сборных Нидерладов U-17, Саудовской Аравии и Австралии.