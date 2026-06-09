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9 июня, 07:02

Испания победила Перу в товарищеском матче

Павел Лопатко

Сборная Испании победила сборную Перу в товарищеском матче в мексиканской Пуэбле-де-Сарагосе — 3:1.

Счет на 2-й минуте открыл нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль. На 32-й минуте полузащитник испанцев Педри забил второй гол. На 53-й минуте автоголом отметился вратарь сборной Перу Педро Гальесе.

На 66-й минуте в ворота испанцев забил полузащитник перуанцев Хайро Велес.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Испания сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Товарищеские матчи. Сборные. .
09 июня, 05:00. ()
Перу
1:3
Испания

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