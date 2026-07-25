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Сегодня, 00:10

Терзич: «Для «Атлетика» очень важно иметь в своем составе трех чемпионов мира»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Атлетика» Эдин Терзич отметил, что для его клуба важно иметь в составе трех победителей чемпионата мира-2026.

«Для нашей команды, особенно для «Атлетика», очень важно иметь в своем составе трех чемпионов мира. Надеюсь, в будущем у нас будет больше чемпионов мира и Европы», — приводит ETB слова Терзича.

Игроки «Атлетика» Унаи Симон, Эмерик Ляпорт и Нико Уильямс в составе сборной Испании стали победителями ЧМ-2026.

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Нико Уильямс
Унаи Симон
Сборная Испании по футболу
ФК Атлетик (Бильбао)
Эдин Терзич
Эмерик Ляпорт
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
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25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
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