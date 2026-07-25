Терзич: «Для «Атлетика» очень важно иметь в своем составе трех чемпионов мира»

Главный тренер «Атлетика» Эдин Терзич отметил, что для его клуба важно иметь в составе трех победителей чемпионата мира-2026.

«Для нашей команды, особенно для «Атлетика», очень важно иметь в своем составе трех чемпионов мира. Надеюсь, в будущем у нас будет больше чемпионов мира и Европы», — приводит ETB слова Терзича.

Игроки «Атлетика» Унаи Симон, Эмерик Ляпорт и Нико Уильямс в составе сборной Испании стали победителями ЧМ-2026.