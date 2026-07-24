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24 июля, 23:52

Паредес: «Думаю, Месси действительно сыграл последний матч за сборную»

Алина Савинова

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился мнением о возможном завершении карьеры Лионеля Месси в национальной команде после чемпионата мира-2026.

В финале турнира 19 июля Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Для 39-летнего Месси это был шестой чемпионат мира.

«Я думаю, он принял решение, и это действительно был его последний матч за национальную команду. Надеюсь, это не так, и надеюсь, он продолжит играть. Но решение остается за ним. Все, что сделает его счастливым, безусловно, сделает счастливыми и нас. Мы надеемся, что он продолжит», — цитирует Паредеса Mundo Deportivo.

В составе сборной Аргентины Месси становился олимпийским чемпионом (2008), чемпионом мира (2022), дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и один раз — Финалиссиму (2022).

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