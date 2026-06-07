Защитник сборной Бразилии Уэсли пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, его заменит Эдерсон из «Аталанты»

Защитник «Ромы» и сборной Бразилии Уэсли пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, сообщает журналист Ренан Моура со ссылкой на Конфедерацию футбола Бразилии.

В воскресенье, 7 июля футболист получил повреждение в товарищеском матче против Египта (2:1). У Уэсли выявили мышечную травму левой приводящей мышцы бедра.

Вместо Уэсли в заявку сборной Бразилии будет включен полузащитник «Аталанты» Эдерсон, который присоединится к национальной команде в понедельник, 8 июля.

Сборная Бразилии по итогам жеребьевки ЧМ-2026 попала в группу C вместе с Марокко, Гаити и Шотландией. Команда проведет первый матч на турнире 14 июня против Марокко.