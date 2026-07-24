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Сегодня, 01:08

Отаменди обратился к болельщикам после завершения карьеры в сборной Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
Николас Отаменди.
Фото AFP

Защитник Николас Отаменди на своей странице в социальной сети попрощался со сборной Аргентины и опубликовал эмоциональное обращение к болельщикам.

«Сегодня мне предстоит написать самые трудные слова за всю мою карьеру. С самого детства я мечтал надеть футболку сборной Аргентины. Это была величайшая привилегия, которую мне подарил футбол. Я защищал эти цвета всей душой, с гордостью и осознавая, что они значат для миллионов аргентинцев.

Судьба распорядилась так, что мой последний матч стал финалом чемпионата мира. Это был не тот результат, которого мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, потому что эта команда боролась до последней секунды. Я ухожу со спокойной совестью, ведь отдал все без остатка. Никогда не жалел сил, никогда не переставал верить и всегда считал эту футболку величайшей честью в своей жизни.

Спасибо болельщикам Аргентины за безусловную любовь, за каждый флаг, за каждую песню, за поддержку в счастливые моменты и, особенно, в самые тяжёлые дни. Благодаря вам во время гимна мы чувствовали, что нас на поле не одиннадцать, а миллионы, объединённые одной мечтой.

Спасибо моей семье. Вы были моей опорой после каждого падения и моей силой перед каждым новым испытанием. Этот путь мы прошли вместе.

Тем, кто продолжает защищать цвета сборной, хочу сказать от всего сердца: никогда не переставайте верить. Будут удары, которые покажутся непреодолимыми, но эта футболка всегда вознаграждает тех, кто играет за нее со смирением, самоотдачей и любовью. Поднимайте голову, продолжайте бороться и не позволяйте поражению лишить вас мечты. Я уверен, что следующая глава нашей истории будет за вами.

Сегодня я прощаюсь со сборной Аргентины, но навсегда сохраню огромную гордость за то, что представлял свою страну. Трофеи остаются в истории, а любовь к этим цветам — на всю жизнь.

Спасибо, Аргентина. Спасибо за то, что позволила мне стать чемпионом мира и носить самую прекрасную футболку в мире. До свидания, сборная», — написал Отаменди в социальной сети.

38-летний футболист провел 4 матча на ЧМ-2026. Всего на его счету 139 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 8 мячей.

Со сборной Аргентины Отаменди выиграл ЧМ-2022 и дважды становился победителем Кубка Америки (2021, 2024).

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Николас Отаменди
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