Хаит — о Месси: «Скалони слепил команду под него. Объединил идеей — превратить капитана и народное достояние в величайшего игрока современности»

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» объяснил преображение Лионеля Месси на ЧМ-2026.

— Месси и Роналду дебютировали на чемпионате мира в 2006-м. Потом были 2010, 2014, 2018-й. Так за четыре турнира они ни разу не забили в плей-офф, представляете?! Праймовые Лео и Криштиану, которые заколачивали по 60 голов за сезон и взяли за эти годы десять «Золотых мячей» на двоих!

— С ума сойти.

— Отсюда вывод: даже гениальный футболист в команде на крупном турнире — не гарантия титула. Должен случиться тренер. Правильный тренер! Для Марадоны таким стал Карлос Билардо, а для Месси — Лионель Скалони.

Поэтому Месси на двух последних чемпионатах мира и на четырех предыдущих — абсолютно разные игроки. Скалони слепил команду под него. Объединил идеей — превратить капитана и народное достояние в величайшего игрока современности. Парни сплотились, получилась настоящая банда, сметающая всех на своем пути. Скалони выжал из них сверхмаксимум.

В Португалии вокруг Роналду можно было сделать то же самое. Но... Для меня вообще загадка, как он согласился с назначением такого «специалиста», как Мартинес.