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OLIMPBET-Суперкубок России

23 июля, 17:33

В КДК объяснили отказ «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом» за Суперкубок России

Руслан Минаев
Артур Григорьянц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что решение не проводить жеребьевку перед серией пенальти матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) по соображениям безопасности не является нарушением правил игры, поэтому требование красно-белых о переигровке не было удовлетворено. Игра проходила 18 июля.

«Решение о непроведении жеребьевки перед пробитием послематчевых пенальти принял главный арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что полностью соответствует пункту правил игры», — сказал Григорьянц.

«В соответствии с «Правилами игры в футбол» и дисциплинарным регламентом решение об аннулировании сыгранного матча принимается на основании грубого нарушения правил игры. К этому относятся инфраструктурные нарушения, несоответствие размера ворот, размера футбольного поля, разметки и прочее, а также регламентные нарушения, например участие в матче дисквалифицированного или не заявленного в установленном порядке футболиста. Следовательно, непроведение жеребьевки по соображениям безопасности не является нарушением правил игры. На основании этого КДК принял решение отказать «Спартаку» в удовлетворении протеста и оставить результат матча без изменений», — добавил глава КДК РФС.

Фол Александра Соболева на&nbsp;Жедсоне в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.Судья не удалил Соболева и Барриоса и не наказал Маркиньоса пенальти. Сколько ошибок он совершил?

Перед серией пенальти в матче за Суперкубок главный арбитр встречи Евгений Буланов не провел жеребьевку выбора ворот по соображениям безопасности. Это было связано с тем, что со спартаковской трибуны на поле летели предметы.

По мнению эксперта «СЭ» Александра Боброва, арбитр ничего не нарушил, так как в правилах есть исключение.

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