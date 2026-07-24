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Сегодня, 00:10

Хаит: «Когда Мартинес возглавил Португалию, я сразу понял: все, Криштиану не станет чемпионом мира»

Александр Кружков
Обозреватель
Криштиану Роналду и Роберто Мартинес.
Фото Reuters

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» высказал мнение о бывшем главном тренере сборной Португалии Роберто Мартинесе.

— Пять лет назад вы сказали мне: «Я старый «мадридиста» и «криштиановец». Значит, на ЧМ-2026 болели за Португалию?

— Да. При этом прекрасно понимал, что она не выиграет турнир. Максимум, на что можно рассчитывать, — выход в полуфинал, и то при удачной сетке. И дело не в Роналду.

— А в ком?

— Исключительно в Роберто Мартинесе. Тренер-победитель — это не про него. Он крепкий ремесленник, который в 2018-м с золотым поколением сборной Бельгии занял третье место. Вот его потолок. В сложных матчах выжать из команды максимум Мартинес не способен. Когда в 2023-м он возглавил португальцев, я сразу понял: все, Криштиану не станет чемпионом мира.

Ростислав Хаит о&nbsp;ЧМ-2026.Ростислав Хаит: «Не сомневаюсь, увидим Месси и Роналду на ЧМ-2030»

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