Арбитр Бартон ответил Дешаму на критику после полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания

Сальвадорский арбитр Иван Бартон прокомментировал слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который после поражения от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 поставил под сомнение готовность рефери работать на таком уровне.

«Задели ли меня эти слова? Нет. Каждый имеет право на свое мнение. Мы знаем, через что прошли, за что боролись, как заслужили возможность работать на таком уровне и почему находимся здесь. Никакие комментарии не заставят нас усомниться в том, что мы заслужили свое место», — приводит Foot Mercato слова Бартона.

На ЧМ-2026 Бартон отработал главным арбитром на четырех матчах: Турция — Парагвай (1:0), Япония — Швеция (1:1), Швейцария — Колумбия (0:0, пен. — 4:3, 1/8 финала), Франция — Испания (0:2, 1/2 финала). Он показал 14 желтых карточек и 1 красную карточку.