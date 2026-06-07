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7 июня, 20:16

Ямаль: «Если Испания выиграет ЧМ-2026 — отращу бороду и усы»

Руслан Минаев
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что сделает в случае победы национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что отращу бороду и усы на три недели», — цитирует Ямаля инсайдер Фабрицио Романо.

В групповом турнире ЧМ-2026 Испания сыграет с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Ламин Ямаль.В заявке сборной Испании на чемпионат мира — ни одного игрока «Реала»! Зато из «Барсы» — сразу восемь

Испания становилась чемпионом мира в 2010 году, обыграв в финале Нидерланды (1:0 после д.в.).

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