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6 июня, 00:47

Нагельсманн: «Для Карла и для всех нас это огромный шок, что он пропустит чемпионат мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
Леннарт Карл и Юлиан Нагельсманн.
Фото AFP

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал замену в заявке на чемпионат мира-2026 Леннарта Карла на Ассана Уэдраого. 18-летний немец получил травму на тренировке и пропустит мировое первенство.

«Мне невероятно жаль Ленни. С его беззаботным характером, игровым чутьем, скоростью и характером он идеально подходил команде. Для него и для всех нас это огромный шок, что он пропустит чемпионат мира. Небольшим утешением является то, что он молод и у него впереди еще много турниров. Мы бы очень хотели видеть его в команде. С Ассаном Уэдраого мы получаем игрока, который, как и Ленни, фантастически начал свою карьеру в сборной. Он также очень талантлив, и мы ожидаем от него смелой и свободной игры», — приводит официальный сайт немецкого футбольного союза слова Нагельсманна.

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе Е против Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

Юлиан Нагельсман, Дик Адвокат, Франк Кессье и&nbsp;Мойзес Кайседо.Германия Нагельсманна, Кюрасао Адвоката, непредсказуемые Кот-д'Ивуар и Эквадор. Все о группе Е ЧМ-2026
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Леннарт Карл
Юлиан Нагельсманн

Чемпионат мира по футболу 2026

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