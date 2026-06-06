Нагельсманн: «Для Карла и для всех нас это огромный шок, что он пропустит чемпионат мира»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал замену в заявке на чемпионат мира-2026 Леннарта Карла на Ассана Уэдраого. 18-летний немец получил травму на тренировке и пропустит мировое первенство.

«Мне невероятно жаль Ленни. С его беззаботным характером, игровым чутьем, скоростью и характером он идеально подходил команде. Для него и для всех нас это огромный шок, что он пропустит чемпионат мира. Небольшим утешением является то, что он молод и у него впереди еще много турниров. Мы бы очень хотели видеть его в команде. С Ассаном Уэдраого мы получаем игрока, который, как и Ленни, фантастически начал свою карьеру в сборной. Он также очень талантлив, и мы ожидаем от него смелой и свободной игры», — приводит официальный сайт немецкого футбольного союза слова Нагельсманна.

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе Е против Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.