Гави — о стычке с игроками сборной Аргентины после финала ЧМ-2026: «Все произошедшее — часть футбола»

Полузащитник сборной Испании Гави прокомментировал потасовку с аргентинскими игроками после победы в финале чемпионата мира-2026.

«Нет, честно говоря, я не думаю, что их нужно дисквалифицировать. Я понимаю, что это не лучший пример для детей, но в футболе всегда была более агрессивная сторона. Для меня было бы логичнее удалить игрока во время матча — и на этом все. Но, как я уже сказал, в конце концов это часть футбола, так было всегда», — приводит COPE слова Гави.

После финального свистка бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави и порвал его манишку. Также защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба команды Роберто Айяла ударил Дани Ольмо.