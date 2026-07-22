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Черчесов: «Симон — топ-вратарь. Но разве лучший на ЧМ? Мартинес провел финал сильнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
Унаи Симон.
Фото Getty Images

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил признание вратаря Унаи Симона лучшим на чемпионате мира-2026.

«Кстати, отдельно остановился бы на выборе лучшего вратаря ЧМ, которым стал Унаи Симон. У него высокий уровень, нет вопросов. Но мы же должны оценивать весь турнир. Даже финал Эмилиано Мартинес провел на порядок сильнее. Поэтому не до конца понимаю критерии выбора ФИФА.

Взять того же Родри, получившего «Золотой мяч» чемпионата мира. Это важный футболист для Испании? Думаю, очень важный. Но лучший ли на всей дистанции первенства? Килиан Мбаппе забил 10 мячей, Месси довел Аргентину до финала. Я не против Родри, он оказывает весомое влияние на систему футбола сборной Испании. Однако для выбора сильнейшего игрока — да и вратаря тоже — должны быть какие-то другие аргументы: более четкие, прозрачные и очевидные», — написал Черчесов.

Станислав Черчесов и&nbsp;Эмилиано Мартинес.«Симон — топ-вратарь, но разве лучший на ЧМ? Мартинес даже финал провел сильнее». Колонка Черчесова

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026. Симон был признан лучшим голкипером ЧМ-2026. Он принял участие во всех восьми матчах испанцев на чемпионате мира и пропустил лишь один гол, что является рекордом для команд — победителей ЧМ. Также он установил рекорд по количеству сухих матчей на одном чемпионате мира — семь.

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Станислав Черчесов
Унаи Симон
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