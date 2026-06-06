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6 июня, 00:35

Карл из-за травмы пропустит ЧМ-2026, на замену в сборную Германии вызван Уэдраого

Евгений Козинов
Корреспондент
Леннарт Карл.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Германии Леннарт Карл получил травму на тренировке национальной команды и пропустит чемпионат мира-2026, сообщает пресс-служба команды.

18-летний немец получил разрыв левой четырехглавой мышцы бедра во время заключительной тренировки в Чикаго перед товарищеским матчем против США. На замену игроку «Баварии» в сборную Германии вызвали Ассана Уэдраого из «РБ Лейпциг».

20-летний Уэдраого дебютировал за сборную в ноябре 2025 года в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Словакии (6:0) и забил гол. Он прибудет сразу в тренировочный лагерь команды в Уинстон-Салеме в ближайшие дни.

В сезоне-2025/26 Уэдраого сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе Е против Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

Юлиан Нагельсман, Дик Адвокат, Франк Кессье и&nbsp;Мойзес Кайседо.Германия Нагельсманна, Кюрасао Адвоката, непредсказуемые Кот-д'Ивуар и Эквадор. Все о группе Е ЧМ-2026
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