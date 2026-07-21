Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением к сборной Аргентины после окончания ЧМ-2026.

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

«Каким невероятным получился этот чемпионат мира для сборной Аргентины! Незабываемые камбэки и бойцовский дух вдохновили миллионы людей и подарили футбольным болельщикам по всему миру моменты, которые они никогда не забудут.

Выход в финал чемпионата мира после победы на турнире в 2022 году — еще одно подтверждение неизменно высокого уровня этой команды. Спасибо за то, что вы помогли сделать этот чемпионат мира таким особенным, и за то, что сражались с такой страстью до самого конца», — написал Инфантино в социальных сетях.