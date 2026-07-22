Финал ЧМ-2026 стал самой просматриваемой футбольной телетрансляцией в истории США

Телеканал FOX Sports на официальном сайте объявил, что финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0 д.в.) собрал 38,937 миллиона зрителей. Это является абсолютным рекордом для футбольных трансляций на американском телевидении.

Пиковая аудитория во время развязки встречи с 17:45 до 18:00 по восточному времени США достигла 51,685 миллиона человек.

Отмечается, что финал ЧМ-2026 превзошел показатель чемпионата мира 2022 года между Францией и Аргентиной (16,784 млн) на 132 процента, а финал ЧМ-2018 между Францией и Хорватией (11,441 млн) — на 240 процентов.

Сам ЧМ-2026 также стал самым популярным чемпионатом мира в истории США. В среднем 104 матча на FOX, FS1 и Tubi смотрели 7,737 миллиона зрителей, что на 116 процентов выше показателей ЧМ-2022 и на 179 процентов выше ЧМ-2018.

Сразу два матча турнира преодолели отметку в 30 миллионов зрителей, пять собрали более 20 миллионов, а 11 встреч превысили аудиторию в 15 миллионов человек.