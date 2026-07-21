БЕТСИТИ организовал на «ВТБ Арене» мероприятие к финалу ЧМ 2026

ВИП-клиенты букмекерской компании стали частью БЕТСИТИ VIP Private Journey и посмотрели финал чемпионата мира в ложе стадиона «Динамо» на огромном экране, установленном прямо на поле арены.

Гостей мероприятия ждала насыщенная шоу-программа:

— Выступлением танцовщиц и барабанщиков;

— Эксклюзивный фуршет с аргентинской и испанской кухнями;

— Кастомная фотозона с копией кубка мира прямо на поле;

— Общение с экс-игроком сборной России Федором Кудряшовым;

— Призы и подарки от БЕТСИТИ;

— Просмотр матча Испания — Аргентина под живой комментарий Михаила Моссаковского.

Финал ЧМ-2026 завершился победой испанцев над аргентинцами в дополнительное время (1:0).