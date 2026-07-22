Коне — о выступлении сборной Франции на ЧМ-2026: «Дни идут, но боль по-прежнему не проходит»

Полузащитник сборной Франции Ману Коне обратился к болельщикам после своего первого чемпионата мира в карьере.

«Нам не удалось выполнить нашу миссию... Дни идут, но боль по-прежнему не проходит. Видеть разочарование в ваших глазах — это разбивает сердце... Но я буду вечно благодарен за возможность сыграть на своем первом чемпионате мира и представлять Францию.

Все благодаря Богу. Я также считаю, что слова «Спасибо» недостаточно, чтобы выразить благодарность тренеру, всему штабу и всем людям, которые трудились в тени, чтобы мы были обеспечены лучшими возможными условиями. Мы хотели сделать вам (Дидье Дешам) лучший подарок в честь вашего ухода.

Мы также хотели подарить большой праздник всем болельщикам сборной Франции, но получилось так, как получилось. С гордостью, с верой и с вашей поддержкой мы обязательно поднимемся», — написал Коне в соцсети.

25-летний француз сыграл на ЧМ-2026 пять матчей (три без замен) и не отметился результативными действиями.

Сборная Франции в 1/2 финала проиграла Испании (0:2), а в матче за 3-е место потерпела поражение от Англии (4:6).