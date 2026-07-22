Черчесов о победе Испании на ЧМ-2026: «Высочайший уровень футбола во всех матчах»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил победу сборной Испании на чемпионате мира-2026.

«Испания победила, но я бы отметил уровень футбола команды — он во всех матчах был одинаковым. Высочайшим! «Красная фурия» не смогла забить только Кабо-Верде, во всех встречах демонстрировали свой стиль. Я бывал на играх Евро-2024, где первое место тоже взяли испанцы, и могу сказать, что больших нововведений от Луиса де ла Фуэнте на чемпионате мира мы не увидели. При этом качество футбола осталось таким же отличным», — написал Черчесов.

Черчесов также оценил путь Аргентины к финалу.

«В финале, конечно, сказалось, что Аргентина шла более сложным путем — имею в виду дополнительное время, победы на последних секундах. К тому же уже по ходу титульного матча из-за травм выпали два центральных защитника, Энцо Фернандес получил красную карточку. Это тот случай, когда все сложилось против. У Испании же — все игры по 90 минут. Уже этот факт дал преимущество. Плюс команда любит работать с мячом, контролировать его. Давления на ее ворота меньше — как и работы у голкипера», — добавил Черчесов.

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.