Симеоне или Гальярдо могут сменить Скалони на посту главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне или экс-тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо могут возглавить сборную Аргентины, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) рассматривает их кандидатуры на случай ухода нынешнего главного тренера сборной Лионеля Скалони, контракт с которым истекает в конце 2026 года.

Гальярдо считается основным кандидатом, а Симеоне — назначением мечты для AFA.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2022 и в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026. Также аргентинцы за этот период дважды становились победителями Кубка Америки.