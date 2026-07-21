Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Защитник Николас Отаменди объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

«Если есть что-то, что я унесу с собой навсегда, так это гордость за то, что прошел этот путь вместе с группой выдающихся людей, которые никогда не переставали верить, боролись до последней секунды и защищали эти цвета сердцем», — приводит слова Отаменди Ole.

38-летний футболист провел 4 матча на ЧМ-2026. Всего на его счету 139 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 8 мячей.

Со сборной Аргентины Отаменди выиграл ЧМ-2022 и дважды становился победителем Кубка Америки (2021, 2024).