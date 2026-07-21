Глава Ла лиги Тебас: «Инфантино не должен оставаться президентом ФИФА. Его время прошло»

Глава Ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал ФИФА и президента организации Джанни Инфантино по итогам ЧМ-2026.

— ФИФА все устраивает так, как хочет, для чего хочет, в своих интересах, а не в интересах футбола. И поэтому, если им нужен 27-минутный перерыв [во время шоу в финале ЧМ-2026], они его делают. Паузы на водопой — это ложь. Они есть и у нас в Ла лиге, но только когда действительно жарко. На стадионах в Далласе, Лос-Анджелесе, Атланте были кондиционеры, на трибуне мне пришлось надеть свитер. Это была ложь — пауза для рекламы. А еще был случай [приостановки дисквалификации] Балогуна.

Это доказательство того, что нами управляет организация, которая делает и решает все, что хочет и когда хочет, следуя только своим интересам, не думая о футболе. И во многих случаях действует во вред футболу.

— И нет никакого способа изменить ситуацию?

— Сложно, потому что в системе есть активные сообщники, которые сотрудничают в принятии таких решений, и пассивные сообщники, которые молчат, не заявляют о нарушениях и ничего не делают, чтобы помешать повторению определенных вещей. Они критикуют систему за чашкой кофе в баре или по телефону в частных беседах, но потом ничего не делают, чтобы положить этому конец. Приостановка дисквалификации игрока сборной США — это очень серьезный случай: им повезло, что Бельгия выбила США, иначе мог разразиться скандал, который мог бы стоить Инфантино места. Поскольку победила Бельгия, им удалось замять это дело. Но такие вещи — лишь верхушка айсберга.

— Если Инфантино наносит такой вред футболу, он должен уйти?

— По-моему, да. Я думаю, его время прошло. Однако у него есть поддержка системы, федераций, больше нечего добавить, не так ли? Нет кандидата-оппонента, никто не хочет выдвигаться, чтобы проиграть. Такова система, и она больна. Он не должен оставаться, но положение дел таково, что он не уходит. В эти дни здесь, в Америке, я слышал много людей, настроенных против Инфантино, которые не согласны с тем, что он делает. Они говорят это, но потом ничего не делают. Не знаю, что хуже — молчание или соучастие, потому что те, кто молчит, прекрасно осознают тот вред, который наносится футболу, — сказал Тебас в интервью La Gazzetta dello Sport.

Инфантино с февраля 2016 года занимает пост президента ФИФА.