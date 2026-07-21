Ибрагимович о Паредесе в финале ЧМ-2026: «Если бы я был на поле, ударил бы его головой и получил красную»

Бывший капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал поведение полузащитника команды Аргентины Леандро Паредеса в финале ЧМ-2026.

Сборная Испании в дополнительное время победила Аргентину в решающем матче турнира в Нью-Йорке — 1:0. После финального свистка Паредес вступил в конфликт с соперниками: сначала схватил за шею защитника Эрика Гарсию, а затем уложил Гави на газон и порвал его манишку запасного игрока. Позднее стало известно, что аргентинец избежал удаления за этот эпизод.

«Паредесу повезло, что на поле не было такого игрока, как я. Если бы я там был, я бы ударил его головой и получил красную карточку. С его стороны это непрофессиональное поведение. Я не понимаю, что делали футболисты сборной Испании. Они просто стояли и смотрели, как другой игрок бьет их партнера по команде», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

Ибрагимовичу 44 года. Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и других клубов завершил карьеру в 2023 году.