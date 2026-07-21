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21 июля, 22:29

Овечкин — о ЧМ-2018 в России: «Шикарная была атмосфера. Столько классных воспоминаний»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин с Кубком Стэнли в Москве в июле 2018 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский хоккеист Александр Овечкин вспомнил о своих впечатлениях от чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. В июле 2018-го форвард вернулся на родину после победы с «Вашингтоном» с Кубком Стэнли и привез главный трофей НХЛ в Москву.

— Ты был до этого на финалах чемпионата мира? — спросили Овечкина в выпуске проекта FONtour о финале ЧМ-2026 в Нью-Йорке.

— Был в Москве.

— Это единственный твой был финал? Какие тогда были у тебя эмоции, ощущения?

— Во-первых, то, что мы выиграли Кубок Стэнли. Мы привезли Кубок Стэнли, пошли в фан-зону, пообщались с болельщиками, попали на несколько игр чемпионата мира в Москве и потом попали на финал. Конечно, атмосфера была шикарная. Столько классных воспоминаний, столько фотографий с разными футболистами. Было вообще шикарно.

Воспитанник «Динамо» Овечкин выступает за «Вашингтон» с октября 2005 года. Форвард стал лучшим снайпером в истории НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки в апреле 2025-го. В начале июля 40-летний россиянин подписал контракт с «Кэпиталз» на сезон-2026/27. При этом нападающий подтвердил желание провести последний матч в карьере за «Динамо».

Источник: FONtour
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