Жена Месси: «Ты всегда будешь лучшим, Лео. Восхищаюсь тобой больше, чем могут выразить слова»

Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, обратилась к футболисту в социальных сетях.

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только из-за своего таланта, но и потому, что ты никогда не переставал быть самим собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда борешься до самого конца и отдаешь всего себя до последней секунды. Именно эта сила, этот характер и способность снова и снова подниматься делают тебя уникальным.

Спасибо, что каждый день показываешь нам: настоящий успех строится на труде, самопожертвовании, упорстве и умении никогда не терять свою сущность.

Ты — лучший пример для наших детей и вдохновение для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой больше, чем могут выразить слова, и невероятно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень сильно тебя люблю», — написала Рокуццо в соцсетях.

На чемпионате мира-2026 Месси в 8 матчах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее появлялась информация, что 39-летний футболист может завершить карьеру в сборной после ЧМ.