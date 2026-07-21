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Сегодня, 20:51

Овечкин оценил ЧМ-2026 и сравнил Аршавина с Бекхэмом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от проведения ЧМ-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике.

— Я думаю, это популяризация футбола в первую очередь идет. Потому что Америка только недавно сделала такой бум, подписав Бекхэма, первую большую мировую звезду. И если сейчас посмотреть, то все занимаются футболом: дети, мальчики, девочки, взрослые. То есть популяризация футбола идет колоссально, — сказал Овечкин в выпуске проекта FONtour о финале ЧМ-2026.

Также Овечкин прокомментировал слова Андрея Аршавина, который назвал Бекхэма самым переоцененным футболистом в истории футбола и заявил, что в лучшей форме был не хуже англичанина.

- Если брать Аршавина, то я считаю, что он лучший футболист России. Если сравнивать Бекхэма с Аршавиным, скорее всего, я бы выбрал Бекхэма, — добавил Овечкин.

Источник: FONtour
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Александр Овечкин
Андрей Аршавин
Дэвид Бекхэм

Чемпионат мира по футболу 2026

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