Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

6 июня, 01:33

Дешам остался недоволен интервью Шерки перед ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен словами полузащитника команды Райна Шерки после поражения от Кот-д'Ивуара (1:2) в товарищеском матче. 22-летний француз заявил, что трехцветные поедут на чемпионат мира-2026 не фаворитами, но раздавят всех.

Как сообщает L'Equipe, на следующий день Дешам пообщался с Шерки по поводу этого интервью и объяснил, что такого рода публичные высказывания могут быть восприняты по-разному, поэтому не стоит так говорить.

Тем не менее, эти комментарии не повлияют на положение игрока в сборной и не последует никаких санкций.

На чемпионате мира-2026 Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а Кот-д`Ивуар — в группе Е c Германией, Кюрасао и Эквадором.

В понедельник, 7 июня, Франция проведет заключительный товарищеский матч перед ЧМ-2026 — против Северной Ирландии.

Райан Шерки.Шерки: «На чемпионат мира Франция поедет не фаворитами, но раздавит всех»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
СМИ сообщили о визите евродепутатов от партии BSW в Москву
Оскар против всех — Мексики, картелей, президента и Чавеса. 30 лет бою Де Ла Хойя — Чавес
В центр Еревана стянули полицию на фоне закрытия избирательных участков
В Армении проходят выборы в парламент республики. Что нужно знать
Что произошло с Кристианом Эриксеном во время матча Дания - Украина, состояние здоровья, диагноз
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: обратный отсчет, заявки сборных, группы ЧМ в США, Канаде и Мексике
Девять раненых и пули в стенах. Возле базы сборной Англии в Канзасе произошла массовая перестрелка
Месси и Роналду едут на шестой чемпионат мира, а Мбаппе может обойти Клозе. А какие еще рекорды могут побить?
Норвегия ушла от поражения в матче с Марокко
Возле базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, около 12 человек пострадали
Расписание сборной Египта в групповом этапе ЧМ-2026
Ямаль: «Если Испания выиграет ЧМ-2026 — отращу бороду и усы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нагельсманн: «Для Карла и для всех нас это огромный шок, что он пропустит чемпионат мира»

Матч между Саудовской Аравией и Пуэрто-Рико в США был прерван из-за погодных условий
Новости
RSS RSS
Все новости