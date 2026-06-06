Дешам остался недоволен интервью Шерки перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен словами полузащитника команды Райна Шерки после поражения от Кот-д'Ивуара (1:2) в товарищеском матче. 22-летний француз заявил, что трехцветные поедут на чемпионат мира-2026 не фаворитами, но раздавят всех.

Как сообщает L'Equipe, на следующий день Дешам пообщался с Шерки по поводу этого интервью и объяснил, что такого рода публичные высказывания могут быть восприняты по-разному, поэтому не стоит так говорить.

Тем не менее, эти комментарии не повлияют на положение игрока в сборной и не последует никаких санкций.

На чемпионате мира-2026 Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а Кот-д`Ивуар — в группе Е c Германией, Кюрасао и Эквадором.

В понедельник, 7 июня, Франция проведет заключительный товарищеский матч перед ЧМ-2026 — против Северной Ирландии.