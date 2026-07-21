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21 июля, 23:32

Овечкин о финале ЧМ-2026: «Рад за Испанию, но за Месси обидно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал результат финала ЧМ-2026 по футболу. 19 июля Испания победила Аргентину (1:0 д.в.) в финале на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка. Капитан «Вашингтона» был на арене вместе с супругой Настасией.

— Ну ты хоть немножко рад за испанцев? — спросили Овечкина после финального свистка в выпуске проекта FONtour о финале ЧМ-2026.

— Рад, но за [капитана аргентинцев Лионеля] Месси обидно.

— Это его последний чемпионат мира?

— Я думаю, да.

— [Андрей] Аршавин говорил, что есть шанс, что он может дотерпеть еще четыре года с таким мастерством. По физике не хватит его, как думаешь?

— Поживем — увидим. Я думаю, что все, что могли, они все сделали, а по сегодняшней игре все это было видно. Не хватило сил, эмоций. Было тяжело.

— [19-летнего полузащитника испанцев Ламина] Ямаля встречает, видишь, как стадион.

— Чемпион мира, ничего не скажешь.

— Можно ли сказать, что Ямаль — это новое будущее футбола?

— Ну, дай бог, потому что, опять же, таких игроков, как Месси и [Криштиану] Роналду, мы, может быть, не увидим. Дай бог, чтобы Ямаль нас радовал той игрой, которую он показал.

Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в истории, впервые эта сборная победила в 2010 году. Трехкратный чемпион мира Аргентина сыграла в финале во второй раз подряд после титула в 2022-м. СМИ не исключают, что 39-летний Месси мог провести последний матч в международной карьере.

Источник: FONtour
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Александр Овечкин
Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
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