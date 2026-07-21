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Сегодня, 21:14

Экс-глава ФИФА Блаттер: «По пути к финалу ЧМ потерял свою репутацию. Политика не должна затмевать игру»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с критикой в адрес нынешнего главы организации Джанни Инфантино и подвел итоги ЧМ-2026.

«Самый длинный чемпионат мира подошел к концу — с заслуженными чемпионами. Но на пути к финалу турнир потерял свою репутацию. Политика не должна затмевать игру. Теперь дело за болельщиками, игроками и национальными ассоциациями — вернуть футбол к его корням под новым руководством», — написал Блаттер в социальных сетях.

Под публикацией Блаттер в хэштегах отметил Инфантино, президента США Дональда Трампа и шоу в перерыве финала турнира.

Ранее Инфантино и ФИФА также раскритиковал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

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Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
Йозеф Блаттер
ФИФА

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