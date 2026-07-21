МИД РФ заявил о нарушениях прав человека на ЧМ-2026

Прошедший в США чемпионат мира по футболу сопровождался многочисленными нарушениями прав человека. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Дипломат отметил, что за масштабным шоу и внешней картинкой турнира, по его мнению, скрывались политические решения и случаи дискриминации. В частности, он указал на недопуск сборной России к отборочному турниру ЧМ-2026, назвав это примером того, что спорт не остается вне политики.

Среди других эпизодов Лукьянцев упомянул ситуацию со сборной Ирана, которой, по его словам, создали дискриминационные условия из-за визовых ограничений, а также решение ФИФА приостановить действие красной карточки футболиста сборной США Фоларина Балогуна.

Кроме того, представитель МИД РФ заявил о двойных стандартах в вопросах борьбы с расизмом во время чемпионата мира, отметив, что организаторам не удалось скрыть существующие проблемы.