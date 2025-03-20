Сборная Японии победила Бахрейн и первой вышла на ЧМ-2026

Сборная Японии в матче отборочного турнира ЧМ-2026 на своем поле обыграла Бахрейн со счетом 2:0.

Отличились Даити Камада и Такефуса Куба.

После этого матча Япония с 19 очками занимает первое место в группе C, опережая Австралию на 9 очков. Японцы за три тура до конца отбора гарантировали себе выход в финальный этап чемпионата мира-2026.

Бахрейн с 6 очками — на пятой строчке, столько же баллов у Саудовской Аравии, Индонезии и Китая.