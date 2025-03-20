Футбол
20 марта, 15:32

Сборная Японии победила Бахрейн и первой вышла на ЧМ-2026

Сергей Разин
корреспондент
Сборная Японии победила Бахрейн и вышла на ЧМ-2026.
Фото Reuters

Сборная Японии в матче отборочного турнира ЧМ-2026 на своем поле обыграла Бахрейн со счетом 2:0.

Отличились Даити Камада и Такефуса Куба.

После этого матча Япония с 19 очками занимает первое место в группе C, опережая Австралию на 9 очков. Японцы за три тура до конца отбора гарантировали себе выход в финальный этап чемпионата мира-2026.

Бахрейн с 6 очками — на пятой строчке, столько же баллов у Саудовской Аравии, Индонезии и Китая.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C.
20 марта, 13:35. ()
Япония
2:0
Бахрейн

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2026/qualify/asia/
  • Millwall82

    ну а если серьезно, то вот какие у нее были соперники. Бахрейн (срань), КНР (срань), Индонезия (срань), СА (срань), Австралия лишь более-менее достойный соперник. Но условно, потому что ни один ее игрок не играет ни в одном заметном клубе или чемпионате, лишь Гаучи запасной вратарь NU. Все. У японцев неплохие сборники, они первыми и вышли. Есть вот такая группа:Иран, Узбекистан, ОАЭ, Киргизия, Катар, КНДР. Есть такая: южные корейцы, Ирак, Иордания, Оман, Палестина, Кувейт. Сборная России конечно же вышла бы из группы в азиатской конференции. Срань а не команды.

    20.03.2025

  • Millwall82

    то-то AC: Shadows вышел, японцам теперь некогда.

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    Пусть в Японии хохочут. А у нас своя сборная есть.

    20.03.2025

  • shpasic

    а чего никто не хохочет над уровнем сборной Бахрейна?

    20.03.2025

  • dinela

    Якудза-сан!Арригато!Банзай!

    20.03.2025

  • Александр Коваль

    А если больше никто не выйдет?

    20.03.2025

  • Адекватный спартач

    И Бруней!

    20.03.2025

  • рustot

    и Вьетнам!

    20.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Несчитово. Сначала нужно пройти Кубу и Гренаду.

    20.03.2025

