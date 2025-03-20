Узбекистан и Киргизия встретятся в матче 7-го тура третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира в четверг, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте (Узбекистан) и начнется в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Узбекистан — Киргизия можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

20 марта, 19:00. ()

Узбекистан занимает второе место в группе А, набрав 16 очков в шести матчах. Киргизия располагается на пятой строчке, набрав три очка. По итогам отбора две лучшие команды группы напрямую попадут на чемпионат мира, еще две сборные сыграют стыковые матчи.