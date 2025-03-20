Сборная Австралии разгромила Индонезию в отборе на ЧМ-2026

Сборная Австралии в матче отборочного турнира ЧМ-2026 дома обыграла Индонезию со счетом 5:1.

В составе австралийцев отличились Мартин Бойл, реализовавший пенальти, Нишан Велупиллай, Джексон Ирвин, оформивший дубль, и Льюис Миллер. У гостей гол на счету Оле Ромени, на восьмой минуте Кевин Дикс не забил 11-метровый удар.

После этого матча Австралия с 10 очками занимает второе место в группе C, отставая от лидирующей Японии на 6 очков. Индонезия с 6 очками — на пятой строчке.